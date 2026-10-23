Defensa de Fernando Cerimedo pedirá cesación de su detención preventiva

La abogada Margarita Arce, defensa de Fernando Cerimedo, anunció que este lunes presentará una solicitud de cesación a la detención preventiva con el objetivo de que su defendido pueda dejar el penal de Chonchocoro.

“El día lunes presentaríamos ya la solicitud de cesación y conforme a ley tienen 48 horas para fijarnos fecha de audiencia”, señaló Arce.

La petición será puesta a consideración de la autoridad judicial, que deberá evaluar los elementos presentados por la defensa y determinar si corresponde mantener o modificar la medida cautelar vigente.

Defensa presentó información financiera como descargo

Arce explicó que, como parte de la estrategia de defensa, se realizó la apertura de una cuenta de Brex en presencia del Ministerio Público y policías investigadores.

La diligencia tuvo como objetivo mostrar los movimientos financieros de Cerimedo y acreditar, según la defensa, el origen de los recursos que ingresaron a Bolivia.

“Se abrió la cuenta en presencia del Ministerio Público, en presencia de los policías investigadores, y se ha demostrado que los ingresos que han entrado a Bolivia han sido legalmente obtenidos”, afirmó.

Habla de ingresos cercanos a $us 1 millón al año

La abogada sostuvo que Cerimedo habría tenido ingresos cercanos a un millón de dólares anuales provenientes de sus actividades empresariales en el exterior.

“Es casi un millón de dólares anual que él tiene como ingresos. Dentro de esos ingresos él ha hecho algunos movimientos hacia Bolivia”, manifestó.

De acuerdo con Arce, el objetivo es demostrar que Cerimedo no habría obtenido recursos en Bolivia para sacarlos del país, sino que habría traído dinero desde empresas ubicadas en Argentina y Estados Unidos.

“No es así. Es lo contrario, sino que el señor Fernando Cerimedo ha traído dineros de sus empresas de Argentina, de Estados Unidos, para poder iniciar un establecimiento laboral acá en Bolivia”, sostuvo.

Argumentos deberán ser valorados por la Justicia

Las afirmaciones forman parte de los argumentos de descargo de la defensa y deberán ser evaluadas por el Ministerio Público y por el juez que conozca la solicitud de cesación.