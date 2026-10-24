Tractocamión cargado con sal de potasio se encuneta en Colomi y deja un herido

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 23 de octubre en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. El hecho involucró a un vehículo pesado tipo tractocamión que terminó encunetado a la altura del municipio de Colomi.

El percance ocurrió específicamente en el kilómetro 76 de la red vial, en el sector de Pampa Tambo. La unidad de alto tonelaje se desplazaba con dirección a la ciudad de Santa Cruz transportando un cargamento de sal de potasio cuando, por causas que aún se analizan, se salió de la vía.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del motorizado, un hombre de 47 años de edad, resultó lesionado. Tras ser auxiliado en el lugar, fue trasladado de emergencia a un centro de salud ubicado en la zona de Paracti para recibir la atención médica correspondiente.

El tractocamión presentó daños materiales de consideración. Luego de la intervención preliminar en la zona, se dio aviso a Radio Patrullas de Sacaba para que el personal especializado de Tránsito asuma el caso e inicie las investigaciones que permitan determinar las circunstancias del accidente.