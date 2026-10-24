Vecinos llegan al centro de La Paz para comprar pan a Bs 0,80; en los barrios se vende a Bs 1

Vecinos de diferentes zonas periféricas de La Paz llegaron hasta el centro de la ciudad para comprar pan de batalla a Bs 0,80, mientras denunciaron que en sus barrios el producto ya se comercializa a Bs 1 por unidad.

Personas provenientes de sectores como Cupini y Alto Chijini señalaron que, además del incremento de precio, durante la jornada tuvieron dificultades para encontrar pan en sus zonas.

“Lo han hecho subir en las zonas, está a un boliviano. Yo pediría a los de la Alcaldía que hagan un control”, manifestó una consumidora.

Familias reducen la cantidad de pan que compran

El incremento también comenzó a modificar el consumo de algunas familias.

Durante controles realizados en la zona de San Pedro, amas de casa señalaron que ahora compran menos unidades debido a que el dinero ya no alcanza de la misma manera.

“Antes llevaba 10 panes, ahora estoy llevando cinco”, expresó una vecina.

Otros consumidores advirtieron que las familias numerosas serán las más afectadas por un eventual incremento permanente.

“Más que todo los que tienen cinco hijos, esos francamente van a sufrir”, señaló una de las personas consultadas.

Gobierno prepara programa para importación directa de harina

En medio del conflicto, autoridades del Gobierno anunciaron que trabajan en un nuevo programa que podría ser presentado este lunes y que permitiría al sector panificador acceder directamente a la importación de harina.

El objetivo sería reducir los costos de producción y eliminar intermediarios.

“Es un programa de fortalecimiento al sector que lo vamos a exponer como la novedad el día lunes”, informó una autoridad gubernamental.

El Gobierno mantiene además la convocatoria al diálogo con los panificadores para este lunes.

Panificadores independientes venden a Bs 0,80

Panificadores independientes pusieron a la venta 3.000 unidades de pan de batalla a Bs 0,80, además de otras 3.000 unidades de diferentes variedades.

La iniciativa provocó largas filas de compradores, incluso bajo la lluvia.

El sector anunció que prevé habilitar nuevos puntos de venta en diferentes barrios para ampliar la oferta del producto a ese precio.

Gobierno dice que el incremento no está autorizado

Durante operativos realizados en la calle Zoilo Flores, en San Pedro, autoridades detectaron puestos que ya vendían el pan a Bs 1.

Desde Defensa al Consumidor señalaron que el incremento no está autorizado y recomendaron a los comerciantes contar con notas de venta u otros documentos que acrediten el precio al que reciben el producto de los panificadores.

El Alto mantiene el pan en Bs 0,80 hasta el lunes

Mientras en La Paz algunos sectores comenzaron a comercializar el pan a Bs 1, la Federación de Panificadores de El Alto determinó mantener el precio en Bs 0,80 hasta el lunes, cuando participará de la reunión convocada por el Gobierno.

Representantes de las 17 asociaciones acordaron esperar los resultados del diálogo antes de asumir una nueva determinación.

“Estamos manteniendo el precio de 80 centavos hasta el día lunes (...) y si no hay una buena postura, nosotros también apoyaremos a la ciudad de La Paz incrementando el precio del pan a un boliviano”, señaló el representante del sector.