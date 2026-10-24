Aprehenden a un sujeto que asaltaba con machete en las gradas del Cristo de la Concordia

Un peligroso modus operandi que mantenía en alerta a los visitantes y transeúntes del sector del Cristo de la Concordia fue desarticulado por la Policía Boliviana. Un hombre de 31 años fue aprehendido tras ser denunciado e identificado por utilizar un machete para intimidar y asaltar a personas en las graderías de subida a este emblemático sitio turístico.

El operativo y la posterior aprehensión se ejecutaron tras una serie de denuncias formuladas ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), las cuales alertaban sobre continuos robos agravados en la zona con el mismo patrón de violencia.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, confirmó la captura del sospechoso y el secuestro del arma blanca utilizada para los ilícitos.

"El siguiente caso se trata de un robo agravado que se suscita en las gradas del Cristo de la Concordia y tenemos una persona aprehendida, el señor D. G. V. F., de 31 años de edad, y hemos logrado secuestrar un machete", detalló la autoridad policial.

De acuerdo con el informe oficial, tras la captura inicial del individuo con fines investigativos, se llevó a cabo un desfile identificativo en dependencias policiales, donde las víctimas lo reconocieron sin lugar a dudas como el autor de los asaltos.

"De acuerdo a denuncias realizadas en la Felcc acerca de robos agravados que se suscitaron en las gradas del Cristo de la Concordia y al modus operandi que realizaba este delincuente, se logró el arresto de esta persona de sexo masculino. Tras realizar un desfile identificativo, fue reconocido plenamente por sus víctimas, quienes sufrieron robos de celulares, billeteras y sumas de dinero", acotó Ontiveros.

El sujeto se encuentra a disposición del Ministerio Público para ser procesado por el delito de robo agravado, mientras se insta a otras posibles víctimas a formalizar sus denuncias para sumar antecedentes al caso.