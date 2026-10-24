“Mi compromiso es luchar contra la corrupción”, afirmó la nueva presidenta del TDJ

Irma Villavicencio Suárez asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y expresó su compromiso de luchar contra la corrupción y mejorar la imagen del Órgano Judicial.

La jurista cruceña, que se desempeñaba como vocal, agradeció la confianza depositada en su persona por los integrantes de la Sala Plena y aseguró que trabajará para fortalecer la administración de justicia.

“Quiero agradecer, dar las gracias por ese voto de confianza que han depositado en mi persona por parte de todos mis colegas de la Sala Plena”, manifestó Villavicencio.

La nueva presidenta también hizo énfasis en su compromiso de combatir la corrupción y señaló que, aunque los cambios no serán inmediatos, buscará avanzar en ese objetivo durante su gestión.

“Yo como mujer, quiero expresarles a todos ustedes ese compromiso que tengo de luchar contra todo lo que es la corrupción. Obvio que eso no lo vamos a hacer de forma inmediata. Ese es mi compromiso”, afirmó.

Villavicencio sostuvo que otro de sus objetivos será mejorar la percepción ciudadana sobre la institución judicial y trabajar en beneficio de quienes acuden a ella en busca de justicia.

“Asimismo, el compromiso es con todos ustedes, con la administración de justicia, porque quiero cambiar la imagen del Órgano Judicial para bien, para mejorarlo”, expresó.

Además, manifestó su predisposición para mantener una relación abierta con los medios de comunicación y atender los requerimientos de información periodística.