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Denuncian secuestro y robo de equipos a 11 funcionarios en Guarayos

Once funcionarios de la Gobernación, la ABT y la Policía fueron interceptados y amenazados por más de 60 personas tras un operativo en Guarayos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/10/2026 20:41

Agregar Reduno en
Fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López
Santa Cruz, Bolivia

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Once funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y la Policía fueron interceptados y amedrentados por un grupo de más de 60 personas cuando retornaban de un operativo en la unidad de conservación del patrimonio natural Ríos Blanco y Negro, donde se investigaban presuntos asentamientos irregulares y daños ambientales.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que durante la intervención se secuestró maquinaria y se verificó la tala de árboles. Sin embargo, cuando los funcionarios emprendían el retorno, fueron interceptados por comunarios que habrían utilizado petardos y armas de fuego para intimidarlos.

“Han sido amedrentados al extremo de que ninguno de ellos quiere retornar a la localidad de Guarayos o a la provincia de Guarayos a prestar su declaración”, manifestó López.

Explicó que los funcionarios permanecieron bajo custodia y que solo uno se animó a formalizar la denuncia en esa jurisdicción.

La denuncia inicial fue presentada por el delito de privación de libertad; no obstante, se prevé que sea ampliada por secuestro, lesiones y robo, debido a la desaparición de drones y otros equipos utilizados durante el operativo.

“Se han robado, llamémoslo así, se han apropiado indebidamente de los drones y todo el equipo y el material con el que estos funcionarios se desplazaron a cumplir con sus labores”, sostuvo la autoridad.

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público determinó conformar una comisión de fiscales para profundizar las investigaciones e identificar a los responsables.

López indicó que ya se tiene identificados a dirigentes de las organizaciones involucradas, aunque evitó brindar mayores detalles mientras avanzan las pesquisas.


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