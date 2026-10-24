Tome previsiones: se pronostican lluvias y ambiente caluroso para este fin de semana en Cochabamba

Si tiene planes al aire libre para los próximos días, tome en cuenta el reporte del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un fin de semana con chubascos y precipitaciones pluviales en el Eje Metropolitano de Cochabamba, acompañadas por un ambiente predominantemente cálido.

De acuerdo con el pronosticador del Senamhi, Erick Sosa, los valles cochabambinos registrarán lluvias de forma intermitente desde este sábado hasta el lunes 26.

"Pasando al sector de los valles, vamos a tener precipitaciones principalmente entre sábado y lunes. Los días con más alta probabilidad de precipitación son mañana sábado y el mismo lunes 26", explicó Sosa.

En cuanto a los días intermedios, para el domingo se anticipa una probabilidad muy baja de lluvia, mientras que el martes estará completamente despejado de precipitaciones.

Calor persistente en los valles

A pesar de la presencia de lluvias, las temperaturas continuarán siendo elevadas en el área metropolitana. El Senamhi informó que las mínimas oscilarán entre los 13 °C y 15 °C, mientras que las máximas bordearán los 30 °C, por lo que el ambiente caluroso continuará sintiéndose con fuerza a lo largo de las jornadas.

Panorama en la región del Trópico

Para quienes planean viajar o residen en el Trópico de Cochabamba, el pronóstico indica precipitaciones pluviales continuas. En esta región, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 20 °C y 22 °C, con un descenso gradual de las máximas a partir del domingo, situándose alrededor de los 27 °C.

💡 Recomendaciones para la población

Cargue con paraguas e impermeable: Las lluvias pueden registrarse de forma sorpresiva, especialmente el sábado y el lunes.

Manténgase hidratado y use protector solar: Pese a la nubosidad o la lluvia, el calor persistirá con temperaturas superiores a los 30 °C.

Precaución al conducir: Si se traslada por carretera o vías urbanas, tome las precauciones necesarias ante la calzada mojada para evitar accidentes.