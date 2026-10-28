¿Hasta cuándo lloverá en Cochabamba? Esto dice el pronóstico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias hasta el domingo 1 de noviembre en distintas regiones de Cochabamba y mantiene vigente una alerta naranja en el trópico por posibles aumentos bruscos del nivel de los ríos.

El director departamental del Senamhi, Erick Sosa, informó que se prevén precipitaciones en la zona andina, los valles y, principalmente, en el trópico, donde las lluvias podrían superar los 20 milímetros y alcanzar entre 30 y 40 milímetros en sectores específicos.

En los valles de Cochabamba, las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados Celsius, mientras que las máximas se mantendrán entre los 28 y 30 grados.

“Hoy esperamos precipitaciones en los valles de hasta cinco a seis milímetros de precipitación; mañana probablemente vamos a tener alguna lluvia dispersa que va a estar alrededor de un milímetro nada más”, explicó Sosa.

El pronóstico también contempla lluvias para el viernes, sábado y domingo. Para el sábado se prevén precipitaciones de hasta tres milímetros.

Alerta naranja por crecidas en el trópico

La situación de mayor atención se encuentra en el trópico de Cochabamba, donde se esperan precipitaciones intensas hasta el viernes. Las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y 22 grados, y las máximas, entre los 25 y 27 grados Celsius.

Sosa advirtió que los suelos están saturados debido a las lluvias registradas desde la semana pasada, lo que favorece que el agua se convierta en escorrentía y aumente el caudal de los ríos.

Además de la alerta meteorológica por lluvias intensas, está vigente una alerta hidrológica naranja para los ríos de la cuenca del río Grande, incluido el río Ichilo y sus afluentes, ante la probabilidad de incrementos repentinos en sus niveles.

La alerta se mantendrá, al menos, hasta el viernes en el trópico de Cochabamba.

Zona Andina

En la zona andina se pronostican temperaturas mínimas de entre menos uno y cero grados Celsius, y máximas de entre 15 y 18 grados. Se esperan algunas precipitaciones entre este miércoles y jueves, seguidas de cielos nubosos durante el viernes, sábado y domingo.

El Senamhi mantiene así el pronóstico de lluvias en diferentes regiones del departamento durante los próximos días, con especial atención en el trópico por el riesgo de crecidas repentinas de ríos.