Se instala la audiencia cautelar de Jhonny Fernández tras ser aprehendido

Este miércoles 28 de octubre se instaló la audiencia de medidas cautelares del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien fue trasladado bajo custodia policial hasta el sexto piso del Palacio de Justicia, tras ser aprehendido horas antes.

La exautoridad enfrenta una investigación por la presunta malversación de Bs 191 millones, recursos que estaban destinados a financiar 17 proyectos municipales que, según los antecedentes de la denuncia, no fueron ejecutados o quedaron inconclusos.

La exautoridad municipal tenía programada su audiencia cautelar para el martes 27 de octubre; sin embargo, no se presentó ni justificó su inasistencia. Ante esta situación, fue declarado rebelde y se ordenó su aprehensión para que comparezca ante la autoridad judicial.

Tras conocerse el procedimiento, su abogado, Samuel Durán, acudió al lugar para verificar lo ocurrido y revisar la documentación correspondiente.

“Sí, hemos venido a verificar evidentemente si eso es cierto, vamos a ver en qué calidad está, vamos a revisar la documentación y próximamente ya le podemos dar a lo mejor una mayor información”, señaló el jurista.

Consultado sobre si conocía que Fernández se encontraba en ese lugar, Durán respondió: “No, no tenía conocimiento, decía que estaba en su domicilio, en su casa”.

El abogado también adelantó que la defensa continuará con las acciones legales para cuestionar el procedimiento. “Nosotros vamos a hacer la representación y vamos a mantenernos firmes en la defensa y demostrar que esto es para nosotros un acto irregular”, afirmó.

Sobre los pasos que seguirán tras la aprehensión, Durán indicó que su defendido debía ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, anunció que la defensa tiene recursos pendientes.

“Tenemos dos, tres recursos constitucionales y aparte tenemos recursos ordinarios más formulados que esperemos que se resuelvan en la próxima hora”, manifestó.

El jurista también cuestionó la actuación de las autoridades y atribuyó el procedimiento a una supuesta motivación política. “Creemos que es netamente político. Yo nunca había visto, la verdad, que la Policía o el Ministerio Público en este caso funcione de esta manera”, declaró.

Durán explicó que se enteró de lo sucedido cuando se dirigía a visitar a su defendido. “No, en realidad venía yo a visitarlo ahorita porque siempre nos sabemos reunir para determinar situaciones jurídicas y es así que me he enterado”, sostuvo.