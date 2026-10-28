Así llega Jhonny Fernández al Palacio de Justicia tras ser aprehendido en Santa Cruz

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó al Palacio de Justicia, donde será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.

Fernández fue encontrado y aprehendido en uno de sus inmuebles, luego de que la Justicia ordenara su captura por no presentarse a la audiencia de medidas cautelares prevista para el martes 27 de octubre. Tras su inasistencia, la autoridad judicial lo declaró en rebeldía y dispuso que se ejecute la orden de aprehensión.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, confirmó la situación de la exautoridad ante los medios de comunicación. Consultado sobre si el exalcalde se encontraba aprehendido, respondió: “Sí, sí está aprehendido”.

La llegada de Fernández al Palacio de Justicia se produce en medio de una investigación que apunta a una presunta malversación de Bs 191 millones, recursos que estaban destinados a financiar 17 proyectos durante su gestión al frente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.