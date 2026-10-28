¡Atención! Dólar paralelo en Bolivia: estas son las cotizaciones reportadas este miércoles por la tarde

El precio del dólar estadounidense presenta diferencias en el mercado paralelo boliviano este miércoles 28 de octubre. Las referencias difundidas durante la jornada muestran valores distintos para las operaciones de compra y venta, por lo que se recomienda consultar la cotización vigente antes de realizar una transacción.

Uno de los registros, correspondiente a las 12:47, situó el dólar en Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta. En otra referencia, publicada a las 6:16, los valores fueron de Bs 11,90 para la compra y Bs 11,85 para la venta.

Estas cifras muestran que las cotizaciones pueden variar según la referencia consultada y el momento del día. Por ello, no es conveniente tomar un solo valor como precio general para todas las operaciones.

Antes de cambiar dólares, es importante confirmar cuánto se paga por cada billete y a qué precio se vende la divisa. También conviene verificar directamente con el operador si existen condiciones adicionales para concretar el cambio.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) es una referencia diferente de los precios reportados en el mercado paralelo. Según el dato proporcionado para esta nota, la cotización oficial se ubicó en Bs 12,02 por dólar.

Ambos valores deben distinguirse al momento de consultar el precio de la moneda estadounidense. Mientras el tipo de cambio oficial corresponde a la referencia publicada por el BCB, las cotizaciones del mercado paralelo pueden presentar diferencias entre operadores.

Por eso, antes de realizar una operación, se recomienda verificar tanto la cotización vigente como las condiciones ofrecidas para la compra o venta de dólares.