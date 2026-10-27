¿Necesita comprar o vender dólares? Revise las cotizaciones del mercado paralelo en Bolivia esta tarde

El precio del dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia presenta distintas cotizaciones este martes 27 de octubre de 2026. Los registros disponibles muestran diferencias en los valores de compra y venta, por lo que se recomienda verificar el precio vigente antes de realizar una operación.

Una de las referencias publicadas a las 12:35 señala un precio de Bs 12,09 para la compra y Bs 12,07 para la venta. En tanto, otro registro, difundido a las 6:56, reporta una cotización de Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

De acuerdo con el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB), el tipo de cambio oficial reportado para este martes es de Bs 12,02 por dólar estadounidense.

TCO.