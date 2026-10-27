Roban dólares, joyas y computadoras de un departamento en la avenida Busch; el botín ronda los Bs 100.000

Un robo de objetos de valor fue denunciado en un condominio ubicado en la zona de la avenida Busch y el cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra. Según el testimonio de una de las víctimas, los delincuentes sustrajeron computadoras portátiles, joyas de oro, una consola de videojuegos y dinero en dólares. El perjuicio económico fue estimado en aproximadamente Bs 100.000.

La propietaria relató que una persona ingresó al edificio, que cuenta con un sistema de control de acceso mediante código, y se dirigió hasta el último piso, donde ingresó a dos departamentos. De uno de ellos sustrajo dos laptops de alta gama, otra computadora de menor gama, una consola PlayStation, joyas y dinero en efectivo en moneda extranjera.

De acuerdo con la denunciante, los antisociales revisaron distintos espacios del departamento hasta encontrar el dinero y otros objetos de valor. En el inmueble también había dinero en bolivianos, pero, según reportes preliminares, este no fue sustraído.

Uno de los aspectos que llamó la atención de la víctima fue que los delincuentes también sustrajeron el grabador de video digital (DVR) del sistema de vigilancia del edificio, aparentemente con la intención de eliminar los registros del ingreso y de sus movimientos dentro del inmueble.

Sin embargo, los sospechosos no habrían advertido que uno de los departamentos afectados contaba con un sistema de cámaras independiente. Estas grabaciones permitieron obtener imágenes de la persona que ingresó al edificio y que ahora podrían contribuir a las investigaciones.

Según los datos preliminares proporcionados por las víctimas, mientras uno de los involucrados ingresaba al inmueble, otra persona habría permanecido en el exterior, presuntamente vigilando la calle.

La víctima pide celeridad en la investigación

La propietaria informó que la denuncia ya fue presentada ante las autoridades y pidió que se investigue el caso con celeridad para identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

“Lo que pedimos a las autoridades es que se muevan con celeridad, porque la inseguridad en esta ciudad cada vez está peor. No nos sentimos seguros”, manifestó la afectada.