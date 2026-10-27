Identifican a hombre encontrado sin vida en una vagoneta cerca de la frontera con Brasil

Identificaron a Jhonny Colombo Pacheco como el hombre que fue hallado sin vida en el interior de una vagoneta de color blanco en el municipio de Puerto Suárez, cerca de la frontera con Brasil. La Policía investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de la autopsia médico-legal para establecer la causa del fallecimiento.

El comandante de Frontera Policial de la provincia Germán Busch, Cnl. Milben Lara, confirmó que el caso se investiga como una muerte violenta. De manera preliminar, no se descarta que el hecho esté relacionado con un posible robo, debido a que la víctima presuntamente habría sido despojada de sus pertenencias.

Tras conocerse el hallazgo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y recolectar indicios que contribuyan al esclarecimiento del caso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se realizará la autopsia médico-legal. Este procedimiento permitirá determinar la causa exacta de la muerte y aportar elementos relevantes para la investigación.

Mientras tanto, la Policía continúa con las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.