Santa Cruz revive sus mitos y leyendas con el 'Cambaween' este 31 de octubre

Santa Cruz se prepara para revivir sus mitos y leyendas con recorridos históricos, teatro y actividades culturales por el 'Cambaween', una iniciativa que busca preservar las tradiciones cruceñas en la antesala de Halloween y Todos Santos.

Las actividades se realizarán este sábado 31 de octubre, con propuestas en la plaza 24 de Septiembre y en Porongo.

La asesora de Cultura y Turismo, Sarita Mancilla, destacó la importancia de recuperar estas costumbres frente a celebraciones extranjeras.

“De pronto eso hace que nos despierte, aprovechamos de recurrir a nuestros propios recursos, lo que tenemos, y son los mitos y leyendas”, manifestó durante una entrevista en El Mañanero.

Entre las actividades anunciadas también figura un recorrido histórico guiado por Mario Arrien, que pasará por lugares vinculados con las leyendas cruceñas, como la Casa Santa, el Pozo del Fraile y el Mojón con Cara, en el entorno de la plaza 24 de Septiembre.

Entre las historias que se busca mantener vivas están la de la Viudita, una mujer vestida de negro que, según la tradición, aparecía en los alrededores de la iglesia San Roque, y la del Carretón de la Otra Vida, un relato que durante generaciones alimentó los temores nocturnos de los habitantes.

Mancilla recordó que se identificaron 15 mitos y leyendas cruceñas, entre ellos el Duende, el Guajojó y el Jichi, que se espera sean reconocidos como patrimonio cultural inmaterial.