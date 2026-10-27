Un nuevo hecho de violencia conmociona a San Matías, en el departamento de Santa Cruz. Un hombre oriundo de esta localidad fue asesinado con 20 impactos de proyectil de arma de fuego, según informó la fiscal Rose María Barrientos. El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

“Fueron 20 los impactos de proyectil de arma de fuego que dispararon en contra de la humanidad de este joven oriundo de San Matías”, manifestó Barrientos durante un contacto con el programa El Mañanero. La fiscal también señaló que la víctima no registraba antecedentes penales.

Utilizaron armas de grueso calibre

De acuerdo con la información proporcionada por la representante del Ministerio Público, en el hecho se utilizaron armas de grueso calibre, descritas como armamento de uso policial y militar.

Ante esta situación, se dispusieron las pericias balísticas correspondientes. Los resultados todavía se encuentran en procesamiento y serán parte de los elementos que permitirán avanzar en la investigación.

Barrientos indicó que el fiscal asignado al caso realizó diferentes actuaciones investigativas, entre ellas el procesamiento de la escena del crimen y el levantamiento legal del cadáver.

No hay cámaras de vigilancia en la zona

Uno de los obstáculos para esclarecer el asesinato es la ausencia de cámaras de vigilancia en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho.

Ante esta situación, la Policía de San Matías y el Ministerio Público trabajan en la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar o que podrían aportar información sobre lo sucedido.

La fiscal explicó que los testimonios están siendo procesados y que, por el momento, no se brindarán mayores detalles para evitar perjudicar las investigaciones y generar mayor preocupación entre la población y los familiares de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas del asesinato ni la identidad de los autores. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y busca establecer cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron.

Entre las próximas actuaciones se encuentran las pericias de balística y biología, la recepción de declaraciones de testigos y la recopilación de información de los familiares de la víctima.

“Esperemos que en las próximas horas la Policía de San Matías dé con los autores”, expresó Barrientos, al referirse a las expectativas de las autoridades sobre el avance de las pesquisas.

Durante la entrevista, la fiscal también manifestó su preocupación por la presencia del crimen organizado en San Matías y otras zonas del departamento de Santa Cruz.

Barrientos señaló que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, busca esclarecer este caso y otros hechos violentos registrados en la localidad fronteriza.

Asimismo, indicó que el fiscal departamental, Fernando López, designó a un nuevo fiscal en San Matías, con instrucciones de impulsar las actuaciones investigativas urgentes relacionadas con este y otros casos.