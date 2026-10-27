Gobernador de La Paz convocará al diálogo a maestros por el traspaso de institutos técnicos

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que convocará a los maestros urbanos y rurales a una reunión esta semana para tratar el traspaso de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. Ratificó que la medida no tiene ninguna intención de privatizar la educación.

“En el caso del magisterio, estoy convocándolos a una reunión esta semana, al magisterio de La Paz, rural y urbano, para conversar sobre este tema de los institutos técnicos y sus preocupaciones”, señaló Revilla.

La autoridad departamental indicó que el encuentro permitirá despejar dudas y aclarar el proyecto normativo para la transferencia de estos institutos a las gobernaciones, y reiteró que la iniciativa no tiene relación con la privatización de la educación.

Agregó que también se escucharán las preocupaciones específicas de los maestros para analizarlas con la Gobernación y, eventualmente, con el Ministerio de Educación.

Revilla adelantó que espera concretar la reunión esta semana, con el objetivo de alcanzar acuerdos. La fecha será coordinada con los representantes del magisterio.

Fuente: ABI.