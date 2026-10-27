Lula a Rodrigo Paz: “Nunca me faltará disposición para trabajar al lado de Bolivia”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, por la felicitación y la llamada telefónica que recibió tras su victoria electoral, y expresó su disposición de trabajar junto a Bolivia para fortalecer la relación entre ambos países.

A través de una publicación en la red social X, Lula destacó los vínculos históricos y los desafíos compartidos entre las dos naciones, además de reafirmar su voluntad de impulsar el trabajo conjunto con el pueblo boliviano.

“Muchísimas gracias presidente Rodrigo Paz, por el mensaje y la llamada de ayer. Además de tener una historia y desafíos comunes, los destinos de Brasil y Bolivia están entrelazados. Nunca me faltará disposición para trabajar al lado del pueblo hermano de Bolivia. ¡Cuenta conmigo!”, escribió el mandatario brasileño.

Paz felicitó a Lula

El mensaje de Lula respondió a la publicación que Rodrigo Paz realizó el domingo, después de la victoria del mandatario brasileño en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

En su mensaje, el presidente boliviano felicitó a Lula y destacó la importancia de mantener la cooperación entre ambos países vecinos.

“Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, publicó Paz.

Lula obtuvo la victoria en el balotaje

Lula da Silva se impuso al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y consiguió un nuevo mandato presidencial. Con el 99,89% de las secciones electorales escrutadas, obtuvo el 51,77% de los votos válidos, frente al 48,23% de su rival.

El intercambio de mensajes entre ambos mandatarios refleja la intención expresada por sus gobiernos de mantener y fortalecer los vínculos bilaterales, con énfasis en la historia compartida, los desafíos comunes y las oportunidades de cooperación.