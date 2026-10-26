El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y expresó su intención de fortalecer las relaciones entre ambos países.

A través de sus redes sociales, el mandatario boliviano destacó los vínculos históricos entre Bolivia y Brasil y la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para generar oportunidades para ambas naciones.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil son países vecinos y hermanos, unidos por una historia compartida y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, publicó Paz.

Lula da Silva ganó la segunda vuelta electoral de este domingo con el 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

El resultado representa una remontada electoral, ya que Flávio Bolsonaro había obtenido la mayor votación en la primera vuelta, con el 47 % de los apoyos, frente al dirigente brasileño.

Lula asumirá su cuarto mandato presidencial, el segundo consecutivo, el próximo 5 de enero en Brasilia.