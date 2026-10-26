Oshin Santos Santos, de 30 años y madre de dos hijos, falleció tras sufrir una violenta agresión en Melipilla, en la Región Metropolitana de Chile. Según los antecedentes difundidos por medios locales, la mujer habría sido engañada con una oferta laboral, golpeada, despojada de su dinero y abandonada gravemente herida en un basural.

El caso fue dado a conocer por el portal chileno Ñuble TV y por NTV Noticias Melipilla, que reportaron la muerte de la ciudadana boliviana y los pedidos de justicia de sus familiares y de la comunidad boliviana residente en Chile.

De acuerdo con los testimonios difundidos, la mujer se encontraba buscando trabajo cuando fue abordada por desconocidos que, desde un furgón, le habrían ofrecido una oportunidad laboral. Sin embargo, posteriormente habría sido víctima de una agresión física y del robo de su dinero.

Tras el ataque, fue abandonada en un basural con lesiones de gravedad que finalmente le provocaron la muerte.

Investigan las circunstancias del crimen

La Fiscalía y la Policía de Chile trabajan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

Hasta el momento, los antecedentes proporcionados no detallan la identidad de los presuntos agresores ni las circunstancias específicas en las que se produjo la muerte de la mujer.

Piden ayuda para repatriar sus restos

Oshin Santos Santos era madre de dos hijos. Su fallecimiento ha generado preocupación entre sus familiares y miembros de la comunidad boliviana en Chile, quienes exigen que se esclarezca el caso y que los responsables sean identificados.

Además, la familia solicita apoyo para repatriar sus restos a Bolivia, con el propósito de darle sepultura en su país de origen.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene la atención sobre las circunstancias de la agresión sufrida por la ciudadana boliviana cuando, según los antecedentes difundidos, buscaba una oportunidad laboral en Melipilla.