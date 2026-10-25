Un incendio registrado la mañana de este domingo en una tienda de k'oas , en el municipio de Sacaba, Cochabamba, dejó importantes daños materiales. El fuego fue controlado por equipos de emergencia y no se reportaron personas heridas.

Según el reporte preliminar, las llamas comenzaron alrededor de las 09:00 y se extendieron por la planta baja y parte del segundo piso de la vivienda, donde el fuego consumió los bienes que se encontraban en el interior.

Después de aproximadamente dos horas, bomberos de la Policía y guardias municipales llegaron al lugar para colaborar en las tareas de sofocación. Algunos vecinos también acudieron con baldes de agua y extintores para ayudar a controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras viviendas.

Para reducir los riesgos durante los trabajos, se cortó el suministro de energía eléctrica. Las conexiones eléctricas del inmueble quedaron completamente quemadas.

El incendio dejó daños materiales de consideración. Las causas que originaron el fuego son investigadas por Bomberos de la Policía.