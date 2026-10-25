El precio del pan de batalla genera descontento entre la población en La Paz, donde algunos puestos de venta comercializan este producto a Bs 1, pese a que no existe una autorización oficial que establezca el incremento.

Los consumidores cuestionan el alza y aseguran que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

En algunos puntos de venta se registraron discusiones y reclamos entre compradores y comerciantes. La población considera que se está cobrando un precio mayor sin una disposición oficial que lo respalde.

“Se están aprovechando. Todavía no ha subido, todavía no han dicho. Están hablando que van a arreglar y va a ser el día lunes. Y esta gente se aprovecha por el hambre del pueblo”, reclamó una de las personas afectadas.

Otra denuncia apunta a presuntas presiones contra comerciantes que todavía vendían el pan a 80 centavos. Según el testimonio de una compradora, una vendedora habría recibido amenazas por mantener ese precio y posteriormente comenzó a comercializar el producto a Bs 1.

Mientras tanto, los consumidores exigen soluciones y claridad sobre el precio del pan de batalla, en medio de la preocupación por el impacto de los gastos cotidianos en la economía familiar.