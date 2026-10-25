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Feminicidio en Santa Cruz: Acusado de matar a su concubina espera audiencia cautelar

La víctima estaba desaparecida desde el 16 de abril. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una comunidad entre Okinawa y Montero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/10/2026 13:22

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Caso de mujer enterrada: acusado de feminicidio espera audiencia cautelar
Santa Cruz, Bolivia

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Guillermo Justiniano, acusado del feminicidio de su concubina de 33 años, permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, prevista para esta jornada.

El hombre fue localizado en el municipio de Porongo, tras las investigaciones iniciadas por la desaparición de la mujer, reportada por sus familiares el pasado 16 de abril del presente año.

El cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en una comunidad ubicada entre Okinawa y Montero. Actualmente, se aguardan los resultados médico-legales que permitan establecer las causas del fallecimiento.

La audiencia cautelar definirá la situación jurídica del acusado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.


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