Último día de vacunación antirrábica: brigadas recorren barrios de Santa Cruz y Cochabamba

La campaña se desarrolla este domingo de 08:00 a 16:00, con brigadas móviles y puntos fijos de vacunación. En Santa Cruz se desplegaron 18.000 brigadistas y en Cochabamba más de 2.300 brigadas móviles.
25/10/2026 10:24
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La campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos continúa este domingo 25 de octubre en Santa Cruz y Cochabamba, con brigadas móviles y puntos fijos habilitados para inmunizar a las mascotas. La atención es gratuita y se desarrolla de 08:00 a 16:00.
En Santa Cruz, la Gobernación y los municipios desplegaron alrededor de 18.000 brigadistas para llegar a las 15 provincias y alcanzar aproximadamente al 80% de la población estimada de un millón de animales en el departamento.
Las brigadas realizan la vacunación en plazas, parques, centros de salud y diferentes barrios.
En Cochabamba, la campaña también se desarrolla durante esta segunda jornada, con atención en centros de salud y puntos habilitados en distintas zonas. Además, más de 2.300 brigadas móviles visitarán los domicilios en todo el departamento para facilitar la vacunación de perros y gatos.
“Tenemos aparte en cada OTB otras brigadas móviles que están recorriendo casa por casa con la vacuna. Entonces, pedir a la población y a los vecinos que puedan darnos el paso libre para poder vacunar a las mascotitas”, señaló un representante del centro de salud Canata.
Las autoridades convocaron a los propietarios a aprovechar esta jornada para inmunizar a sus mascotas y prevenir la rabia, una enfermedad mortal que puede afectar tanto a los animales como a las personas. La vacunación es totalmente gratuita.
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