Desde este lunes 26 de octubre comienza en Bolivia el pago del Bono Juancito Pinto 2026, que este año entrega Bs 300 por estudiante beneficiario.

Para evitar aglomeraciones en las entidades financieras, el Ministerio de Educación dispuso un cronograma de atención organizado según el último dígito de la cédula de identidad de la persona registrada para recibir el dinero.

La primera semana, del 26 de octubre al 1 de noviembre, estará destinada a quienes tengan el carnet terminado en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre podrán cobrar los titulares cuyas cédulas terminen en 3 y 4.

La tercera semana, del 9 al 15 de noviembre, corresponderá a las terminaciones 5 y 6.

Entre el 16 y el 22 de noviembre llegará el turno de las terminaciones 7 y 8.

Finalmente, del 23 al 28 de noviembre, se atenderá a los titulares con documentos terminados en 9 y 0.

Este calendario se aplicará en las áreas urbanas para organizar la atención. En las zonas rurales no habrá restricción por terminación del carnet.

Una de las dudas más frecuentes entre las familias es qué número de documento se utiliza para determinar la fecha de cobro.

El cronograma se basa en el último dígito de la cédula de identidad del titular registrado para cobrar el beneficio, que puede ser el padre, la madre o el tutor del estudiante.

No necesariamente corresponde utilizar el número de carnet del alumno.

El bono es de Bs 300 por estudiante

El Bono Juancito Pinto está destinado a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial que cumplan los requisitos establecidos.

El incentivo beneficia a alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio, así como a estudiantes de centros de educación especial.

El monto establecido para esta gestión es de 300 bolivianos por beneficiario, lo que representa un incremento respecto de los Bs 200 entregados en años anteriores.

Las familias deben comprobar que el estudiante esté correctamente registrado y que la información del titular de cobro coincida con su documento de identidad.

Si existe alguna inconsistencia, es recomendable consultar primero en la unidad educativa correspondiente para recibir orientación.

También es importante verificar la entidad financiera habilitada, llevar la documentación requerida y acudir dentro de los horarios de atención establecidos.

Una vez concluido el cronograma escalonado, se habilitará el cobro irrestricto a nivel nacional.