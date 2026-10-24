En medio del dolor, velan a Roy Tomicha y exigen justicia por su muerte

Los restos mortales de Roy Tomicha, de 33 años, son velados en el barrio Primero de Mayo del municipio de General Saavedra, Santa Cruz.

El hombre murió tras recibir un disparo en el pecho cuando se dirigía a tomar un transporte público para viajar a Montero, donde tenía previsto visitar a su madre enferma.

En medio del dolor por la pérdida, su esposa pidió justicia y exigió a las autoridades dar con el paradero del tercer sospechoso, quien permanece prófugo.

“Mi marido no estaba haciendo nada malo, salió anoche, acababa de ir a agarrar móvil para ir a Montero a ver a su madre que está enferma en el hospital de tercer nivel”, relató la mujer.

La esposa contó que el disparo impactó directamente en el corazón. “Él no duró más de 15 minutos y ya se estaba enfriando cuando llegamos a la clínica. Ya no tenía signos vitales y falleció mi marido en ese trayecto”, manifestó.

“Me dijeron que son dos que están arrestados, pero hay un tercer prófugo. Por favor, yo pido que se capture a ese tercer prófugo y que se haga justicia, que no quede impune”, expresó.

Durante el velorio, la mujer reiteró su pedido de que el caso no quede impune y que los responsables sean llevados ante la justicia.