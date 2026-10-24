Familiares de Roy Tomicha recibieron a golpes a los dos hombres arrestados en la EPI del municipio de Minero, a quienes señalan como presuntos responsables de la muerte del joven, asesinado de un disparo en el pecho cuando se dirigía a la carretera para tomar un transporte público hacia Montero, donde tenía previsto visitar a su madre enferma.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, en el municipio de General Saavedra, Santa Cruz. Según el relato de su esposa, Marina Villapando, Tomicha logró llegar hasta la casa de una vecina para pedir ayuda pese a estar herido.

Sin embargo, cuando intentaron auxiliarlo, se encontraba en estado crítico y fue trasladado a una clínica, donde llegó sin signos vitales.

Tras la captura de los dos sospechosos, los familiares de la víctima reaccionaron con golpes, en medio de la indignación y los pedidos de justicia.

Los allegados exigen celeridad en las investigaciones para esclarecer el crimen y establecer quiénes fueron los responsables.