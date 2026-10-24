Dos personas son arrestadas por el crimen de un hombre en Pico de Monte

Dos personas fueron arrestados como sospechosas del crimen de Roy Tomicha, de 33 años, quien murió tras recibir un disparo en el pecho cuando se dirigía a la carretera para abordar un transporte público hacia Montero, donde tenía previsto visitar a su madre enferma.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, en el municipio de General Saavedra, en Santa Cruz, Santa Cruz. La víctima salió de su vivienda con la intención de llegar a la parada de trufis, pero fue atacada durante el trayecto.

Según el relato de su esposa, Marina Villapando, Tomicha, pese a estar herido, logró llegar hasta la casa de una vecina para pedir ayuda. Sin embargo, cuando intentaron auxiliarlo, se encontraba en estado crítico y fue trasladado a una clínica, donde llegó sin signos vitales.

La familia presume que el ataque ocurrió durante un intento de robo. No obstante, la esposa señaló que no le quitaron ninguna de sus pertenencias, por lo que espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

La familia exige justicia

Roy Tomicha dejó a un niño en la orfandad. Su esposa pidió a las autoridades que el caso no quede impune y que los responsables respondan ante la Justicia.

“Les pido que se aclarezca esto, que no quede impune”, expresó la mujer, quien también solicitó colaboración para cubrir los gastos fúnebres.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.