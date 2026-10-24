Iba a visitar a su madre enferma y terminó muerto a balazos en Santa Cruz

Un hombre de 33 años, identificado como Roy Tomicha, perdió la vida tras recibir un disparo directo al corazón en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, del municipio de Saavedra en Santa Cruz.

Su esposa pide ayuda a las autoridades policiales para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Según el relato de la mujer, su esposo se dirigía hacia la carretera para esperar un vehículo de transporte público que lo llevara hasta Montero, donde tenía previsto visitar a su madre, quien se encuentra enferma.

“Mi marido estaba saliendo a la carretera a esperar movilidad para ir a Montero. Cuando me avisaron que le dispararon. Estaba de ida a Montero a ver a su madre que está enferma, necesito que encuentren a esas personas que le hicieron eso a mi marido, ellos tienen que pagar por lo que le hicieron”, manifestó la esposa de la víctima.

La mujer pidió que el caso no quede impune y que las autoridades realicen las investigaciones necesarias para identificar y capturar a quienes perpetraron el ataque.

Roy Tomicha tenía 33 años y deja a un niño en la orfandad. Su familia exige justicia para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento.

La Policía llegó hasta el lugar para iniciar con las investigaciones y esclarecer el violento hecho.