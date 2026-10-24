Revelan lista preliminar de heridos tras accidente de Los Chicos Fieles

Tras el accidente sufrido por integrantes de la agrupación Los Chicos Fieles, se difundió una lista preliminar con los nombres de seis personas heridas que eran atendidas luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara por un barranco en la carretera desde Caranavi hacia Mayaya.

Los heridos identificados son:

· Gabriel Rosso Chávez

· Gabriel Torruella

· Marco Amaya

· Kenny Muñoz

· Marco Sánchez

· Fernando Balderrama

Cristian Ramírez, director musical de Los Chicos Fieles, informó que no se registraron fallecidos, aunque algunos de los ocupantes presentan lesiones de consideración.

“Gracias a Dios nadie ha fallecido, pero sí hay personas gravemente heridas”, afirmó.

Conductor se encuentra en estado crítico

Ramírez señaló que el estado más delicado corresponde al conductor del vehículo, quien se encontraba en condición crítica después del accidente.

Además, indicó que tres integrantes de la agrupación estaban delicados y que al menos dos personas eran evacuadas en ambulancias, mientras los demás afectados ya habían recibido atención en el Hospital de Caranavi.

La lista difundida contiene seis nombres, mientras que Ramírez señaló que siete personas viajaban en el vehículo, por lo que se aguarda información oficial que precise la identidad y condición médica de todos los ocupantes.

Viajaban desde Caranavi hacia Mayaya

El director musical relató que la agrupación había llegado inicialmente hasta Caranavi y posteriormente abordó dos vehículos para continuar viaje hacia Mayaya, donde tenían previsto cumplir una actividad.

Las dos movilidades partieron aproximadamente entre las 15:30 y 16:00.

Cerca de una hora después, integrantes que viajaban en el otro vehículo recibieron una llamada alertándolos de que la movilidad con sus compañeros se había precipitado.

“Me llama uno de mis compañeros diciendo que el auto se había precipitado. Hemos vuelto y hemos llamado para que puedan mandar ambulancias, Policía y auxiliarnos”, relató Ramírez.

Compañeros bajaron con sogas para rescatarlos

Antes de la llegada de los equipos especializados, integrantes de la propia agrupación, pobladores y personas que circulaban por la carretera comenzaron las tareas de rescate.

Ramírez explicó que tres personas descendieron utilizando sogas para llegar hasta sus compañeros.

“De parte nuestra tres personas han entrado con sogas a rescatar. Nos hemos tenido que subir cada uno atados”, contó.

Conductores que pasaban por el sector también detuvieron sus vehículos y colaboraron proporcionando cuerdas y otros elementos.

Según su relato, el grupo SAR llegó posteriormente y participó en el rescate de las últimas dos personas.

Reportan posibles fallas mecánicas antes del accidente

Ramírez también reveló que, según lo relatado por sus compañeros, el vehículo habría presentado problemas mecánicos antes del accidente.

“La movilidad al partir había presentado fallas mecánicas. Se había apagado dos veces el motor en el camino”, sostuvo.

De acuerdo con esta versión preliminar, el motor se habría apagado nuevamente cuando el motorizado ingresaba a una curva y posteriormente se precipitó aproximadamente 250 metros.