(Video) Así rescataron a uno de los integrantes de Los Chicos Fieles tras accidente en Caranavi

Imágenes difundidas por la página de Tele Norte Caranavi tras el grave accidente que sufrió la agrupación Los Chicos Fieles de La Paz muestran el momento en que uno de sus integrantes es auxiliado y evacuado luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara por un barranco en el sector de Escabeche, sobre la carretera hacia Alto Beni.

El siniestro ocurrió cuando los integrantes del grupo se dirigían hacia el sector de Mayaya a bordo de un vehículo tipo Ipsum perteneciente al Sindicato Amazonas.

Rescataron a uno de los heridos

En el video se observa el trabajo realizado para poner a salvo a uno de los ocupantes afectados por el accidente, mientras otras personas colaboraban en las tareas de auxilio.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados hasta un centro médico para recibir atención.

De acuerdo con información preliminar, algunos de los afectados fueron llevados al Hospital Municipal de Caranavi.

Vehículo cayó aproximadamente 300 metros

Reportes locales señalan que el motorizado se habría precipitado aproximadamente 300 metros, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía deberán ser determinadas por las autoridades.

Hasta el momento no se conoce oficialmente la cantidad total de heridos ni el estado de salud individual de cada uno de los integrantes que viajaban en el vehículo.

Los Chicos Fieles confirman que están hospitalizados

Tras conocerse el accidente, la agrupación publicó un comunicado confirmando que sus integrantes se encuentran hospitalizados y bajo atención médica.

“Queremos informarles que los chicos de la agrupación ya se encuentran hospitalizados y recibiendo atención médica”, señala el pronunciamiento.