Vehículo con integrantes de grupo musical se precipita unos 300 metros en Caranavi

Un grave accidente de tránsito se registró en el sector de Escabeche, sobre la carretera que conecta Caranavi con Alto Beni, donde un vehículo tipo Ipsum, perteneciente al Sindicato Amazonas, se precipitó aproximadamente 300 metros por causas que aún son investigadas.

De acuerdo con información preliminar difundida por medios locales, en el motorizado viajaban integrantes de la agrupación Los Chicos Fieles de La Paz, quienes se dirigían hacia el sector de Mayaya.

Heridos fueron trasladados a un hospital

Tras el accidente, algunos de los ocupantes heridos fueron evacuados hasta el Hospital Municipal de Caranavi, donde reciben atención médica.

Hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial sobre el número exacto de personas afectadas ni sobre la gravedad de sus lesiones.

La propia agrupación confirmó mediante un comunicado que sus integrantes se encuentran hospitalizados y recibiendo atención médica.

“Queremos informarles que los chicos de la agrupación ya se encuentran hospitalizados y recibiendo atención médica”, señala el mensaje difundido en sus redes sociales.

Agrupación pide oraciones por los heridos

En su pronunciamiento, Los Chicos Fieles pidió a sus seguidores y al público acompañar con oraciones la recuperación de los afectados.

“Solo les pedimos que sigan orando por la pronta recuperación de cada uno de ellos”, señala el comunicado.

La agrupación también agradeció las muestras de apoyo y preocupación recibidas tras conocerse el accidente.

Las autoridades aún deberán establecer las causas que provocaron que el vehículo se precipitara por el barranco.