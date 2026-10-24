¿Lloverá el fin de semana? Conozca el pronóstico para La Paz y El Alto

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que las lluvias continuarán este fin de semana en las ciudades de La Paz y El Alto, con cielos mayormente cubiertos y precipitaciones principalmente entre la tarde y la noche.

“Vamos a continuar este fin de semana con el mismo pronóstico del tiempo, con un cielo cubierto en la mañana, con claros ocasionales, y entre la tarde y la noche vamos a tener nuevamente las precipitaciones”, informó un el pronosticador.

Prevén nevadas desde la noche del lunes

El organismo meteorológico también anticipó la probabilidad de nevadas en sectores de las cordilleras Oriental y Occidental entre la noche del lunes y la madrugada del martes, con posibilidad de que las condiciones continúen durante la noche de esa jornada.

“Para el día lunes en la noche y madrugada del día martes, y noche del martes igual, la probabilidad de nevadas en la cordillera Oriental y Occidental”, precisó.

Ante las bajas temperaturas y las precipitaciones, se recomendó a la población mantenerse abrigada y utilizar paraguas o ponchos de agua al momento de salir.

Frente frío llegará al oriente

Mientras el occidente del país continuará bajo condiciones de inestabilidad, para el oriente boliviano se pronostica el ingreso de un frente frío durante los próximos días.

El cambio de condiciones podría generar un descenso de temperaturas en varias regiones del país.