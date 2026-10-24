Pedagogo cuestiona al magisterio por rechazar la descentralización educativa

El pedagogo Álvaro Puente cuestionó la oposición de los maestros a la descentralización educativa y consideró que transferir mayores responsabilidades a las gobernaciones podría mejorar la gestión, facilitar la atención a las provincias y generar nuevas oportunidades laborales para los docentes.

“El que pueda atenderlo la gobernación no es quitarle nada a nadie, es aumentar”, afirmó Puente, al defender la posibilidad de que los gobiernos departamentales asuman mayores competencias en el ámbito educativo.

El pedagogo sostuvo que la descentralización permitiría una administración más cercana a las necesidades de cada región y cuestionó la capacidad del actual sistema centralizado para responder a las demandas de las unidades educativas, especialmente en las provincias.

“Pasar a la gobernación sería mucho mejor para ellos hasta económicamente”, manifestó.

Puente también fue crítico con la Ley Avelino Siñani, al considerar que responde a intereses sindicales antes que a una transformación educativa. En ese sentido, cuestionó que el sistema vigente haya limitado la apertura a otros profesionales que podrían contribuir a la formación de los estudiantes.

Finalmente, el pedagogo cuestionó el desempeño del Ministerio de Educación y la falta de evaluación de los resultados del sistema.

“Un ministerio que no hace nada, que no vigila nada, que no cambia nada, que no critica nada, que no evalúa sus resultados desastrosos del sistema educativo”, afirmó, al cuestionar la continuidad del modelo actual.