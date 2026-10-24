Defensa de Cerimedo afirma que acreditó patrimonio de $us 1,4 millones y pedirá sobreseimiento

La abogada Margarita Arce, defensa de Fernando Cerimedo, afirmó que durante una diligencia realizada en Chonchocoro se logró acreditar, mediante el acceso en tiempo real a cuentas bancarias y registros tributarios, un patrimonio aproximado de $us 1,4 millones correspondiente a la gestión 2025.

Según la jurista, Cerimedo ingresó a su cuenta del banco Brex de Estados Unidos desde una computadora proporcionada para la diligencia y mostró movimientos de ingresos y egresos vinculados a la empresa Numen Group. También accedió al portal tributario de Argentina para exhibir declaraciones juradas y bienes registrados en ese país.

Defensa dice que $us 300.000 ingresaron a Bolivia

Arce señaló que, del patrimonio exhibido, aproximadamente $us 300.000 fueron ingresados a Bolivia, monto que forma parte de la investigación que enfrenta Cerimedo.

“En la gestión 2025, a la fecha que se sacó los extractos mes por mes desde mayo, tiene 1,4 millones de dólares y de ese patrimonio él ha ingresado a Bolivia los 300.000 dólares que la Fiscalía estaba investigando”, manifestó.

De acuerdo con la defensa, el dinero habría sido transferido desde una casa de cambio en Argentina hacia otra empresa del mismo rubro en Bolivia.

Arce aseguró además que Cerimedo también realizó ingresos de dinero en efectivo al país y que esas operaciones habrían sido declaradas al momento de ingresar por aeropuertos.

“El dinero vino del exterior hacia Bolivia”

La defensa sostiene que estos elementos buscan desvirtuar la hipótesis de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

“En este caso ha sido que el señor Fernando Cerimedo ha traído dinero del exterior para Bolivia”, señaló Arce.

La jurista remarcó que la imputación no corresponde a legitimación de ganancias ilícitas, sino a enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Estas afirmaciones corresponden a la estrategia de descargo y deberán ser valoradas por el Ministerio Público y la autoridad judicial.

Fiscalía encontró $us 50.000 en su departamento, según la abogada

Arce también sostuvo que durante los allanamientos se encontraron aproximadamente $us 50.000 y algunos euros en el departamento de Cerimedo.

Negó versiones que hablaban de montos superiores al millón de dólares en efectivo y aseguró que el dinero secuestrado se encuentra registrado en las actas del procedimiento.

Pedirán cesación y luego sobreseimiento

La defensa anunció que este lunes presentará dos acciones: una solicitud de cesación de la detención preventiva ante el juzgado y un pedido al Ministerio Público para que el investigador emita un informe conclusivo.

Posteriormente, Arce adelantó que buscarán solicitar el sobreseimiento dentro del proceso por enriquecimiento ilícito.

“Ya el día lunes estamos pidiendo dos acciones: una con el juzgado para pedir la cesación de la detención preventiva y en el Ministerio Público vamos a solicitar el informe conclusivo (...) y posterior vamos a solicitar el sobreseimiento”, indicó.