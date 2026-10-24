Herido de bala pidió ayuda a su vecina; murió al llegar al hospital

Roy Tomicha salió de su vivienda para dirigirse a la carretera y esperar un vehículo de transporte público que lo llevara hasta Montero, donde tenía previsto visitar a su madre enferma. Sin embargo, durante el trayecto recibió un disparo en el pecho y, pese a estar herido, logró llegar hasta la casa de una vecina para pedir ayuda.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la comunidad de Pico de Monte, en el municipio de Saavedra, Santa Cruz. Según relató su esposa, Marina Villapando, el hombre llegó hasta la vivienda y pidió auxilio, pero cuando ella acudió ya se encontraba en estado crítico.

“Corrió, llegó donde una vecina que le dijo Roberta, ayúdame, me dispararon”, contó la mujer al recordar los últimos momentos de su esposo.

Villapando relató que, cuando llegó a auxiliarlo, Tomicha ya no podía hablar y tenía el rostro frío. Inmediatamente lo trasladaron hasta una clínica; sin embargo, llegó sin signos vitales.

No le robaron sus pertenencias

La esposa de la víctima señaló que, pese al disparo, no le quitaron ninguna de sus pertenencias. Esta situación mantiene en incertidumbre a la familia, que espera que las investigaciones permitan esclarecer qué ocurrió y por qué atacaron al hombre.

Consultada sobre si los vecinos pudieron identificar a los responsables, Villapando indicó que nadie vio lo sucedido y que, hasta el momento, no se conoce cuántas personas participaron en el hecho.

Ante la falta de información, pidió a las autoridades policiales que investiguen el caso y encuentren a quienes dispararon contra su esposo.

“Por eso, por favor, pido que me ayuden. Me ayuden a localizar a esas personas que me le hicieron eso a mi marido”, manifestó.

Su familia pide justicia

Entre lágrimas, Villapando insistió en que el crimen no debe quedar impune y pidió que los responsables respondan ante la Justicia.

“Les pido que se aclarezca esto, que no quede impune”, expresó.

Roy Tomicha tenía 33 años y dejó a un niño en la orfandad. Su familia atraviesa momentos de dolor mientras espera avances en la investigación.

La Policía se trasladó hasta el lugar para iniciar las indagaciones y establecer las circunstancias del ataque, así como identificar a los responsables de la muerte del hombre.