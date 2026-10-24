Sequía en Cochabamba: más de un centenar de cabezas de ganado murieron en el cono sur

La situación genera preocupación entre los pobladores, que solicitan ayuda a la Gobernación para enfrentar la emergencia y evitar que continúe la pérdida de animales.

Los gobiernos municipales realizan evaluaciones para cuantificar los daños y presentar los informes correspondientes ante la Gobernación. Entre las principales necesidades están el suministro de agua para los atajados y la provisión de forraje para alimentar al ganado.

Esperan ayuda de las autoridades

Las autoridades departamentales señalaron que, una vez concluidas las evaluaciones, coordinarán el envío de ayuda a las zonas afectadas junto con el Gobierno nacional.

Mientras tanto, los productores y habitantes de las comunidades afectadas esperan una respuesta ante la falta de agua, que ya provoca la muerte de animales y amenaza sus medios de subsistencia.