Sequía en Cochabamba: más de un centenar de cabezas de ganado murieron en el cono sur

Pasorapa, Omereque y Mizque reportan afectaciones por la falta de agua. Los municipios evalúan los daños para solicitar ayuda a la Gobernación, principalmente para abastecer los atajados y conseguir forraje para los animales.
24/10/2026 12:49
Escuchar esta nota
La situación genera preocupación entre los pobladores, que solicitan ayuda a la Gobernación para enfrentar la emergencia y evitar que continúe la pérdida de animales.
Los gobiernos municipales realizan evaluaciones para cuantificar los daños y presentar los informes correspondientes ante la Gobernación. Entre las principales necesidades están el suministro de agua para los atajados y la provisión de forraje para alimentar al ganado.
Esperan ayuda de las autoridades
Las autoridades departamentales señalaron que, una vez concluidas las evaluaciones, coordinarán el envío de ayuda a las zonas afectadas junto con el Gobierno nacional.
Mientras tanto, los productores y habitantes de las comunidades afectadas esperan una respuesta ante la falta de agua, que ya provoca la muerte de animales y amenaza sus medios de subsistencia.
Mira la programación en Red Uno Play