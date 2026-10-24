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Sequía en Cochabamba: más de un centenar de cabezas de ganado murieron en el cono sur

Pasorapa, Omereque y Mizque reportan afectaciones por la falta de agua. Los municipios evalúan los daños para solicitar ayuda a la Gobernación, principalmente para abastecer los atajados y conseguir forraje para los animales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/10/2026 12:49

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Más de un centenar de cabezas de ganado perecen por las altas temperaturas. Foto: RRSS.
Cochabamba

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La sequía golpea a los municipios de Pasorapa, Omereque y Mizque, en el cono sur de Cochabamba, donde más de un centenar de cabezas de ganado murieron por falta de agua, según los reportes conocidos hasta el momento.

La situación genera preocupación entre los pobladores, que solicitan ayuda a la Gobernación para enfrentar la emergencia y evitar que continúe la pérdida de animales.

Los gobiernos municipales realizan evaluaciones para cuantificar los daños y presentar los informes correspondientes ante la Gobernación. Entre las principales necesidades están el suministro de agua para los atajados y la provisión de forraje para alimentar al ganado.

Esperan ayuda de las autoridades

Las autoridades departamentales señalaron que, una vez concluidas las evaluaciones, coordinarán el envío de ayuda a las zonas afectadas junto con el Gobierno nacional.

Mientras tanto, los productores y habitantes de las comunidades afectadas esperan una respuesta ante la falta de agua, que ya provoca la muerte de animales y amenaza sus medios de subsistencia.


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