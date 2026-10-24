¿Qué pasó con el Bombero Fest? Voluntarios exigen explicación a los organizadores

Cinco organizaciones de bomberos voluntarios expresaron su preocupación por la falta de información sobre el Bombero Fest, una actividad prevista para el 22 de agosto, que tenía como objetivo recaudar recursos para apoyar el trabajo de estas instituciones.

Los representantes señalaron que no cuentan con una explicación clara sobre lo ocurrido con la organización del evento. Según indicaron, algunos artistas habían manifestado su predisposición para colaborar, pero quedaron a la espera de una confirmación.

“Nosotros venimos tratando de entender qué fue lo que pasó y hasta ahora no tenemos una respuesta clara al respecto”, manifestó uno de los representantes de las organizaciones de bomberos voluntarios.

Asimismo, denunciaron que se había fijado una fecha para una reunión con los organizadores, pero el encuentro no se concretó. Posteriormente, se mencionó la posibilidad de una nueva reunión, aunque hasta el momento no habría una fecha confirmada.

Ante esta situación, los bomberos pidieron a la población que, si alguna persona compró entradas o alguna empresa o grupo realizó aportes económicos o logísticos para la actividad, se comunique con ellos para ayudar a esclarecer lo sucedido y realizar el seguimiento correspondiente.

La preocupación de las organizaciones también responde a las necesidades que enfrentan para continuar con sus labores.

Según explicaron, los recientes incendios que afectaron a la ciudad provocaron un desgaste de sus equipos y aumentaron sus requerimientos de combustible para atender emergencias.