Con la meta de proteger la salud de la población y mantener al departamento libre de rabia, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) llevará a cabo este sábado y domingo una gran campaña masiva de vacunación antirrábica canina y felina.

Para garantizar la cobertura en todos los municipios y barrios, el SEDES movilizará a un contingente de al menos 8.000 personas, entre personal de salud y brigadistas, quienes atenderán de forma continua en el horario de 8:30 a 16:00 tanto en centros de salud fijos como en puntos de vacunación móviles habilitados en plazas, parques y canchas.

El representante del SEDES, José Antonio Pardo, destacó la importancia de esta movilización conjunta y el objetivo principal de la jornada:

"La campaña antirrábica es sumamente fundamental para el departamento. Se va a llevar a cabo este sábado y domingo desde tempranas horas hasta las 4 de la tarde. La idea es que podamos bajar la cantidad de infectados, más que todo de los animalitos, los perritos y los gatos; tanto los caninos como los felinos que están en las calles, porque muchos de los que están en los domicilios cuentan incluso con su carné. El objetivo es llegar a casi 1 millón de animalitos vacunados", señaló Pardo.

Las autoridades recordaron que la rabia es una enfermedad letal pero 100% prevenible mediante la vacunación oportuna, por lo que exhortan a los dueños de mascotas a asumir la responsabilidad de llevar a sus perros y gatos a los puestos habilitados.

Guía útil para los dueños de mascotas

¿A quiénes vacunar? A todos los perros y gatos desde el mes de vida en adelante. La dosis es totalmente gratuita .

Requisitos: Si cuenta con el carné de vacunación anterior de su mascota, llévelo para registrar la nueva dosis. Si no lo tiene, se le entregará uno nuevo en el lugar.

Medidas de seguridad: Lleve a los perros con correa y collar. Si su perro es reactivo o de raza grande, colóquele bozal. Lleve a los gatos en bolsas de red, mochilas o transportadoras para evitar que se asusten y escapen.

Mascotas enfermas: Si su mascota se encuentra decaída o bajo algún tratamiento médico, consulte primero con el personal del puesto de salud.