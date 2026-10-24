Santa Cruz inicia campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos

La campaña masiva de vacunación antirrábica para perros y gatos comenzó este sábado en Santa Cruz y se extenderá hasta mañana, domingo, en los 56 municipios del departamento.

La jornada es impulsada por la Gobernación, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), con el objetivo de prevenir la rabia y proteger la salud de la población.

Para esta actividad se movilizarán alrededor de 18.000 brigadistas, entre estudiantes de universidades públicas, privadas e institutos de formación en salud. Además, se dispone de un millón de dosis para atender a una población estimada de 1.050.000 mascotas en todo el departamento.

La vacunación se realiza mediante dos modalidades: puntos fijos instalados en plazas, plazuelas, parques y centros de salud, además de brigadas móviles que recorren los barrios para inmunizar a las mascotas casa por casa.

“Cada área de salud tiene su propia estrategia en función a las características de sus barrios. La vacunación es absolutamente gratuita”, explicó Johnny Ruiz, responsable del Programa de Zoonosis del Sedes.

Las autoridades sanitarias recordaron que pueden recibir la vacuna los perros y gatos desde el primer mes de vida. También recomendaron cumplir con la inmunización anual para mantener protegidas a las mascotas.

La campaña es gratuita y se desarrolla durante este sábado 24 y domingo 25 de octubre. Se recomienda a los propietarios estar atentos al paso de las brigadas o acudir a los puntos de vacunación habilitados en sus zonas.