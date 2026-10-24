Bono Juancito Pinto: Conozca los horarios para cobrar los Bs 300 desde su celular por la billetera móvil

¡Sin hacer filas! Los beneficiarios del Bono Juancito Pinto 2026 podrán cobrar los Bs 300 por estudiante mediante la aplicación Yasta, del Banco Unión, desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, en el horario de 07:00 a 20:00.

La modalidad permite recibir el incentivo escolar directamente en la billetera móvil, siguiendo unos sencillos pasos desde el celular.

¿Cómo cobrar el bono mediante Yasta?

Paso 1. Ingresa a tu aplicación Yasta desde el teléfono celular.

Paso 2. Entra a la sección “Notificaciones” y busca el aviso del Bono Juancito Pinto. Si estás habilitado para cobrar, presiona el botón “Cobrar”.

Paso 3. Confirma tu identidad ingresando tu contraseña o utilizando la huella digital o Face ID, según la opción disponible en tu dispositivo.

¡Y listo! Una vez completado el proceso de autenticación, podrás recibir el dinero en tu billetera móvil.

¿Quiénes reciben el Bono Juancito Pinto?

El incentivo de Bs 300 está destinado a estudiantes de primaria, secundaria y educación especial de unidades educativas fiscales y de convenio.

Quienes realicen el cobro de manera presencial deben tomar en cuenta que el padre, la madre o el tutor registrado debe presentar su cédula de identidad original y una fotocopia simple en las entidades autorizadas.

La opción mediante Yasta busca facilitar el acceso al beneficio y evitar que los usuarios tengan que acudir presencialmente para realizar el cobro.