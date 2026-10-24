Trabajos de refacción en los cementerios de Santa Cruz se realizarán hasta el 29 de octubre

Un contingente de 1.500 policías y funcionarios será desplegado en los cementerios de Santa Cruz de la Sierra para garantizar la seguridad de las familias que acudirán a rendir homenaje a sus seres queridos durante la festividad de Todos Santos, el 1 y 2 de noviembre.

El director municipal de Cementerios, Erwin Vargas, informó que la Policía comprometió el apoyo de 700 efectivos para el operativo de seguridad.

“Cuenta regresiva para este Todos Santos. Contamos con el apoyo de la Policía, agradecemos mucho su buena predisposición, toda vez que se han comprometido a apoyarnos con 700 efectivos”, aseveró.

Prohíben bebidas alcohólicas y fogatas

Las autoridades recordaron que estará prohibido ingresar bebidas alcohólicas a los cementerios. También estará restringido encender fogatas, aunque se permitirá el uso de una vela para velar a los seres queridos.

Asimismo, se pidió a los visitantes evitar el ingreso de bandas o música a volumen elevado, con el objetivo de mantener el orden durante las jornadas de homenaje.

Plazo para solicitar permisos de obras

La Dirección Municipal de Cementerios también instó a los vecinos a respetar la normativa vigente y gestionar los permisos correspondientes para realizar trabajos en los cementerios.

“Los usuarios pueden solicitar sus permisos hasta el martes 27 de octubre, plazo improrrogable, y pueden ejecutar las labores hasta el 29 de este mes”, explicó Vargas.

Precisó que los cementerios permanecerán cerrados los días 30 y 31 de octubre para preparar los espacios y recibir a las familias el 1 y 2 de noviembre.

Todos Santos es una festividad que se celebra el 1 de noviembre para honrar a los santos y mártires de la Iglesia. En Bolivia, estas fechas también están vinculadas con las visitas a los cementerios y el homenaje a los seres queridos fallecidos.