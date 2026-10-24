Gobierno insiste en mantener el pan a Bs 0,80 y espera acuerdos con los panificadores

El Gobierno insistió en que el precio del pan de batalla debe mantenerse en Bs 0,80 por unidad y espera alcanzar acuerdos con el sector panificador en la reunión prevista para este lunes, en medio de la decisión de algunos productores de elevar el costo a Bs 1.

“El precio del pan continúa siendo 80 centavos”, afirmó la autoridad, al señalar que el lunes pasado se acordó mantener ese monto mientras dure la mesa de diálogo.

Gobierno cuestiona el incremento

La autoridad cuestionó a los dirigentes que aplicaron el aumento pese al compromiso asumido durante las conversaciones.

“Algunos malos dirigentes han violado un pacto que se tenía de esta semana, de mientras esté durando esta mesa de diálogo del pan, mantengan el precio, eso fue lo que se acordó el día lunes aquí en La Paz”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el incremento no cuenta con autorización del Gobierno y pidió a los panificadores revisar su decisión.

“Y esperamos que estos malos dirigentes compongan esa actitud porque estuvieron presentes cuando quedamos algo y si uno escribe algo con la mano y lo borra con el codo dice mucho de la clase de dirigente y de persona que sos”, sostuvo.

Llaman a mantener el precio de Bs 0,80

La autoridad reiteró que, mientras continúen las conversaciones, el precio de referencia debe ser de Bs 0,80 por unidad e instó a la población a tomar en cuenta esa disposición.

“Y no estamos de acuerdo con eso y esperamos que rápidamente acomoden esa medida e invitamos a la población boliviana, especialmente a la paceña y a la alteña, que ese máximo del precio del pan que están comprando es el 80 centavos”, expresó.

El pronunciamiento se produce después de que la Federación de Panificadores de La Paz determinara elevar transitoriamente el precio del pan de batalla a Bs 1, argumentando el incremento de los costos de producción y la falta de soluciones a sus demandas.

En tanto, la Alcaldía de La Paz anunció controles para verificar el peso y la calidad del producto, además de plantear un programa de hornos recomendados donde se pueda adquirir el pan a Bs 0,80.

El diálogo previsto para este lunes busca abrir una nueva instancia de negociación entre el Gobierno y el sector panificador, aunque la dirigencia paceña anunció previamente que no asistiría a la reunión.