Audiencia de cinco implicados en facilitar celular a Mariaca comienza hoy

La audiencia de los cinco investigados por presuntamente facilitar el acceso a un teléfono celular al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, está prevista para este sábado a las 15:00. El proceso busca establecer la posible participación de estas personas en el acceso de la exautoridad a un dispositivo móvil mientras permanece recluida en el penal de Cantumarca, en Potosí.

Los cinco investigados son efectivos policiales señalados por su presunta participación en el hecho. La Fiscalía busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno y establecer si existieron irregularidades en los controles y procedimientos de seguridad del recinto penitenciario.

Investigan presuntas irregularidades en Cantumarca

La investigación tomó fuerza tras las alertas sobre el presunto uso de un teléfono celular por parte de Mariaca durante su permanencia en el penal. Las pesquisas apuntan a esclarecer cómo habría accedido al dispositivo y si funcionarios penitenciarios facilitaron su ingreso o utilización.

Entre los investigados se encuentra un funcionario identificado en reportes como el asesor jurídico del recinto penitenciario. También se informó sobre la aprehensión de efectivos policiales que cumplían funciones de custodia, incluido un uniformado que habría formado parte de un turno anterior.

Los investigadores deben establecer las circunstancias en las que se produjo el supuesto acceso al teléfono y si hubo participación de otros funcionarios. La audiencia prevista para las 15:00 permitirá avanzar en la definición de la situación jurídica de los cinco investigados.

Mariaca permanece detenido por otros procesos

El exfiscal general cumple detención preventiva en Cantumarca mientras enfrenta otras investigaciones penales, entre ellas una por presunta legitimación de ganancias ilícitas y otra relacionada con los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La investigación por legitimación de ganancias ilícitas cobró relevancia después del hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que salió de un inmueble vinculado a Mariaca en Santa Cruz, el 1 de octubre. El dinero estaba oculto en compartimentos del vehículo, según los reportes difundidos sobre el operativo.

Posteriormente, las autoridades ejecutaron otros procedimientos y secuestraron importantes sumas de dinero, vehículos de alta gama, joyas y otros bienes en inmuebles relacionados con la investigación. Las pesquisas buscan establecer el origen de esos recursos y determinar si existen responsabilidades penales.

Las investigaciones continúan

El caso del teléfono celular abre otra línea de investigación relacionada con las condiciones de seguridad y los controles dentro del penal donde permanece recluida la exautoridad.

La audiencia de este sábado está prevista para las 15:00 y deberá avanzar en la definición de la situación jurídica de los cinco investigados. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y establecer las posibles responsabilidades, respetando la presunción de inocencia de las personas involucradas.