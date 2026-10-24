Cambian sistema de custodia de Mariaca tras detectar uso de celulares

La Policía Boliviana modificó el sistema de custodia de Roger Mariaca en el penal de Cantumarca, en Potosí, después de detectarse que habría tenido acceso a teléfonos celulares desde su celda.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Franklin Roger Villazón, informó que, a partir de ahora, los efectivos asignados a la vigilancia del privado de libertad serán relevados cada 24 horas, en lugar de permanecer durante una semana en la misma función.

“Ya no vamos a tener un relevo solamente de custodios asignados por una semana, sino todos los días se va a disponer que personal de las diferentes unidades y solo por 24 horas realicen la custodia en las puertas de la celda”, explicó Villazón.

Mariaca continúa en celda de observación

El jefe policial señaló que Mariaca permanece en una celda de observación individual mientras se desarrolla su clasificación dentro del régimen penitenciario.

Villazón aseguró que se mantienen las condiciones necesarias para garantizar sus derechos y necesidades básicas durante el cumplimiento de la medida judicial.

Ya son cinco los policías aprehendidos

El cambio en el sistema de vigilancia se produce en medio de una investigación que ya dejó cinco funcionarios policiales aprehendidos.

Inicialmente fueron aprehendidos el suboficial Josué G, asesor jurídico del penal, y tres custodios. Posteriormente, alrededor de las 20:00 de este viernes, se ejecutó la aprehensión de un quinto policía que pertenecía al turno de custodia anterior.

Detectaron llamadas desde el interior del penal

Villazón explicó que la investigación comenzó después de que personal de Inteligencia detectara llamadas que, con alta probabilidad, se estaban realizando desde la celda de Mariaca.

Durante una primera requisa no se encontró ningún teléfono, pero posteriormente se revisaron las pertenencias del personal con acceso al privado de libertad.

La Policía determinó que el asesor jurídico del recinto habría ingresado con su celular y que desde ese dispositivo se realizaron varias comunicaciones.

Investigan cuántos teléfonos fueron utilizados

Los celulares de los custodios fueron secuestrados y serán sometidos a peritajes para determinar si Mariaca utilizó más de un dispositivo.

La investigación busca establecer quiénes facilitaron los equipos, a quiénes se realizaron las llamadas y si otros funcionarios participaron en el ingreso o salida de información desde el penal.

Sospechan de llamadas fuera del país

La Policía también investiga si hubo comunicaciones hacia el exterior.

Villazón aclaró que esta hipótesis todavía debe ser confirmada mediante información solicitada a las empresas telefónicas.

“Tenemos sospechas de que podría existir no solamente llamadas al interior del país, sino también al exterior”, afirmó.