¡La última noche de dúos comenzó con una presentación que encendió el escenario de La Gran Batalla! Raymi Vidaurre fue el encargado de abrir la gala junto a la invitada especial Flavia Santistevan y la academia Waso.bo, interpretando el éxito internacional “Taki Taki”, de Ozuna y Cardi B.

Con una puesta en escena llena de energía, baile, interpretación y acrobacias, el equipo logró captar la atención del jurado, que reconoció el crecimiento artístico de Raymi y el destacado talento de su invitada.

¡La presentación terminó con una impresionante calificación de 9,3 puntos!

Uno de los aspectos más destacados de la actuación fue la versatilidad de Flavia Santistevan, quien combinó canto, baile y trucos escénicos durante la presentación.

El juez Tito Larenti elogió su participación y aseguró que el equipo estuvo muy cerca de alcanzar la excelencia.

“Flavia, eres espectacular. Hubiese sido perfecto si no veía algunos detalles. Honestamente, tu trabajo es espectacular”, manifestó.

Tito también felicitó a Raymi por su desempeño y resaltó la energía de los bailarines.

“Raymi, tu trabajo muy bueno, como siempre. Es bueno verte brillar”, expresó.

El juez consideró que la presencia y el compromiso de los integrantes de Waso.bo contribuyeron a potenciar a los intérpretes.

“Para mí estuvo a un paso de la excelencia”, concluyó.

La jueza Gabriela Zegarra tampoco ocultó su admiración por el espectáculo y destacó especialmente la capacidad artística de Flavia.

“Me quedé impactada con el talento de la invitada. Cantó, bailó e hizo trucos. Fue impresionante”, afirmó.

Además, reconoció la evolución de Raymi en su expresión escénica y en la construcción del personaje.

“Raymi, muy bien tu trabajo. Siento que has mejorado en la expresión, trabajaste muy bien en el tema del personaje”, señaló.

Elka Meyer también se mostró satisfecha con la presentación y aseguró que, en esta oportunidad, los protagonistas lograron mantener toda su atención.

“Esta es la primera vez que me quedé solo mirando a los intérpretes. Lo hicieron muy bien, todos lo hicieron muy bien”, expresó.

Uno de los momentos más especiales llegó durante la devolución de Quimey del Río, quien tuvo un papel importante en la preparación del equipo gracias al beneficio obtenido anteriormente por Raymi y sus compañeros.

El juez recordó que pudo acompañarlos durante los ensayos, observar su evolución y realizar algunos ajustes para mejorar la presentación.

“Ustedes son los artífices de todo esto. He estado con ustedes viéndolos trabajar y estoy muy orgulloso”, manifestó.

Quimey aseguró que el equipo logró transmitir lo que habían preparado.

“Han despegado. Los felicito a todos, lograron lo que queríamos transmitir”, destacó.

Después de las devoluciones del jurado, llegó uno de los momentos más esperados: conocer la puntuación obtenida por el equipo.

¡Raymi Vidaurre, Flavia Santistevan y Waso.bo consiguieron 9,3 puntos!

Tras conocer el resultado, Raymi expresó su satisfacción y agradeció el apoyo recibido durante la preparación.

“Bastante feliz, muy feliz. También agradecer a Quimey por el apoyo”, manifestó.