Felcv reporta siete feminicidios más que en similar periodo de 2025

Bolivia registra 69 casos de feminicidio entre enero y el 21 de octubre de 2026, cifra que representa siete casos más que los contabilizados en similar periodo de 2025, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Jesús Silva.

Según los datos presentados, La Paz encabeza la lista con 23 feminicidios, seguida de Cochabamba con 14 y Santa Cruz con 11. Oruro registra ocho casos; Potosí, cuatro; Beni y Chuquisaca, tres cada uno; Tarija, dos; y Pando, uno.

Siete casos más que en 2025

Silva explicó que hasta octubre del año pasado se habían registrado 62 feminicidios, mientras que este año la cifra subió a 69.

“Tenemos siete casos más incrementados a la fecha”, afirmó el jefe policial.

La autoridad reconoció que el aumento genera preocupación y sostuvo que uno de los principales desafíos continúa siendo fortalecer las tareas preventivas.

Feminicidios dejaron 124 huérfanos

Los hechos de violencia también dejaron 124 personas huérfanas, según los datos difundidos durante la entrevista.

De ese total, 71 son menores de 18 años: 42 varones y 29 mujeres. Además, se contabilizan 53 personas mayores de edad que perdieron a sus madres como consecuencia de estos hechos.

Felcv refuerza prevención en colegios y barrios

Silva señaló que la institución desarrolla campañas preventivas en colegios, universidades, juntas vecinales, sindicatos de transporte, mercados y organizaciones sociales.

El objetivo, explicó, es informar sobre la Ley 348 y las consecuencias de los diferentes hechos de violencia.

“Un pilar fundamental de nuestra Policía Boliviana es el tema preventivo en todo nivel social”, manifestó.

Considera que la Ley 348 requiere algunos ajustes

Consultado sobre la vigencia de la Ley 348, el director de la Felcv sostuvo que la norma no está desactualizada, aunque reconoció que podría requerir modificaciones puntuales.

“Considero que no está desactualizada. De repente se requiere algunos ajustes en algunos aspectos, pero la norma está vigente”, afirmó.

Silva también señaló que el aumento de denuncias puede estar relacionado con una mayor difusión de los mecanismos existentes para denunciar hechos de violencia.

Refuerzan presencia policial en municipios

El director de la Felcv informó que la Policía reforzó la presencia de personal en sectores donde estadísticamente se reporta una mayor incidencia de violencia, principalmente en municipios y áreas rurales.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia ha fortalecido con sus recursos humanos. Tenemos más personal en estos sectores, en estos municipios”, indicó.