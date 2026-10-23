La competencia continúa este jueves 22 de octubre con una nueva gala de dúos, en la que dos equipos buscarán sorprender al jurado y conseguir una de las mejores puntuaciones de la semana.

La temática sigue poniendo a prueba a los participantes, quienes deben compartir el escenario con invitados especiales y demostrar su talento a través de interpretaciones musicales, coreografías y una conexión que puede marcar la diferencia.

Uno de los equipos más esperados de la noche será el de Nahuel Vidaurre, quien contará con la participación especial de Pablo Marquina y el acompañamiento de la academia Baila Conmigo.

El grupo tendrá el desafío de presentar una propuesta que combine talento, energía y coordinación para conquistar las mejores devoluciones del jurado.

El segundo equipo protagonista será el de Camila Flores, quien compartirá escenario con su invitado especial Cardamomi y la academia The Royal Dance.

La participante buscará aprovechar esta nueva oportunidad para demostrar su evolución en la competencia y conseguir una calificación que la acerque a los primeros lugares.

La competencia se vuelve cada vez más exigente y las puntuaciones obtenidas por los equipos pueden ser determinantes para evitar la gala de eliminación.

Durante las presentaciones anteriores, los jueces destacaron la importancia de mantener una buena sincronización labial, respetar las coreografías y demostrar complicidad entre los participantes y sus invitados.

Además, el voto secreto del jurado mantiene la incertidumbre sobre la clasificación definitiva.

No te pierdas La Gran Batalla, esta noche, jueves 22 de octubre, desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.