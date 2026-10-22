Elecciones en Brasil: Analista afirma que resultado será clave para Bolivia

La internacionalista Roxana Forteza analizó el escenario electoral de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro, se disputan la presidencia este 25 de octubre en una elección marcada por la incertidumbre.

Señaló que el resultado tendrá importantes repercusiones para Bolivia, especialmente en materia comercial, energética y de integración regional.

Durante la entrevista con el programa Que No Me Pierda, Forteza sostuvo que el panorama electoral es estrecho y que el voto de los indecisos podría inclinar la balanza.

“Está muy reñido y cualquier cosa puede generar la inclinación, porque de todas maneras entre ellos está el 2% de los indecisos”, afirmó.

La analista también destacó la relevancia de Brasil para la economía boliviana y, particularmente, para Santa Cruz, por su cercanía geográfica y los vínculos comerciales. En ese sentido, remarcó que el país necesita mantener relaciones estrechas con cualquiera de los candidatos que resulte ganador.

Asimismo, explicó que Brasil representa una oportunidad estratégica para impulsar los corredores bioceánicos y consolidar a Bolivia como un punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

“Lo que Bolivia necesita es venta, es divisa, es exportaciones, es comercio, exactamente un pragmatismo en las relaciones internacionales”, sostuvo.

Forteza consideró que la política exterior boliviana debe priorizar los intereses económicos y comerciales por encima de las afinidades ideológicas. A su juicio, el país tendrá que trabajar con cualquiera de los dos gobiernos y fortalecer los vínculos bilaterales.

“Los dos son importantes para Bolivia. Vamos a tener relaciones con cualquiera de los dos y bien estrechas”, afirmó.

Finalmente, la internacionalista señaló que el resultado electoral también permitirá conocer el rumbo de las relaciones entre ambos países y el papel que Brasil desempeñará en la integración sudamericana.