¡Dat Polo se roba el show! Natalie Vargas junto a Idols Dance encienden La Gran Batalla

Natalie Vargas, junto a su invitado especial Dat Polo y la academia Idols Dance, fue la encargada de cerrar la segunda noche de la temática de dúos con una presentación inspirada en Karol G y Feid.

El equipo interpretó “+57”, apostando por una propuesta de estilo urbano que combinó baile, actitud, sincronización labial y una puesta en escena con ambiente de concierto.

La presentación consiguió despertar el entusiasmo de los jueces, quienes destacaron especialmente la energía del invitado y el trabajo de Natalie, aunque también identificaron aspectos que necesitan mejorar.

El primero en compartir su evaluación fue Quimey del Río, quien destacó el carácter divertido y enérgico de la presentación.

El juez valoró que los protagonistas desarrollaran interpretaciones diferenciadas y reconoció que Natalie incorporó más contenido a su personaje.

“Me gustó bastante, divertida y enérgica”, comentó.

Quimey también elogió la participación de Dat Polo, la sincronización labial de Natalie y la complicidad que ambos transmitieron sobre el escenario.

“No vi ningún error garrafal. Natalie, sí vi bien el lip sync. Me gustó la complicidad, los felicito”, manifestó.

Por su parte, Elka Meyer reconoció la seguridad y presencia escénica de Natalie Vargas, asegurando que consiguió reflejar características de la artista original.

“Me gustó mucho la onda que trajo Natalie, sentí que tenía la fisicalidad de la artista original”, señaló.

Según su evaluación, una parte del equipo logró ejecutar mejor los movimientos, mientras que otra presentó dificultades.

“Los varones tienen que tratar de igualar las energías”, recomendó.

Tito Larenti centró sus observaciones en la distribución de los bailarines y el aprovechamiento del espacio escénico.

El juez sostuvo que, cuando un movimiento o una formación no funciona correctamente, el equipo debe ser capaz de modificarlo para evitar errores.

“Si algo no funciona, no se realiza, se cambia”, señaló.

En cuanto a Natalie, reconoció su dedicación y el esfuerzo que demuestra en cada presentación.

“Natalie, veo tu trabajo y se nota tu empeño. Me gustó tu lip sync”, expresó.

Una de las devoluciones más llamativas llegó de Gabriela Zegarra, quien comparó la presentación con un concierto por el ambiente festivo que logró transmitir.

La jueza reconoció que todavía existen detalles por corregir, pero destacó la participación de Dat Polo como uno de los puntos fuertes de la actuación.

“Creo que el invitado se robó la atención”, manifestó.

Gabriela explicó que la energía del invitado contribuyó a que el jurado disfrutara el espectáculo y valoró la propuesta como un trabajo entretenido.

Después de recibir las observaciones, Natalie Vargas explicó que el equipo buscó mantener una interpretación fiel a la presentación utilizada como referencia.

“Ensayamos como lo vimos en la referencia y quisimos ser muy puntuales en la coreografía”, señaló.

Finalmente, llegó el momento de conocer el resultado de la presentación.

¡Natalie Vargas, Dat Polo e Idols Dance consiguieron 5,7 puntos!

Con esta calificación, el equipo igualó el puntaje anunciado de Esteban Garnica, Yara Gasagui y Fusión Dance durante la gala del martes.